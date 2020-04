PL : les matches diffusés en clair pour éviter les rassemblements de supporters ?

Quand on pense à la suite des événements dans le monde du football et notamment à la fin de l'exercice 2019-2020, suspendu en raison de la pandémie de coronavirus, on se dit que c'est le grand flou. C'est le cas un peu partout en Europe. Mais une chose semble certaine : une fois que les compétitions reprendront, les matches se dérouleront à huis clos, et ce pendant quelques semaines voire quelques mois afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

L'une des craintes est que les supporters privés de stade pour des raisons sanitaires se réunissent entre eux afin de vivre pleinement les rencontres de leurs équipes favorites, ou encore que certains ne possédant pas les chaînes diffusant les matches rejoignent le domicile de quelqu'un les possédant. Pour éviter que cela ne se produise, la Premier League pourrait envisager la diffusion en clair gratuitement de tous ses matches dans les semaines à venir. C'est ce qu'a révélé Olivier Dowden, le Secrétaire d'État au Numérique, à la Culture, aux Médias et aux Sports du Gouvernement britannique après avoir échangé avec les décideurs du championnat anglais, comme le rapporte le Telegraph. Une solution suffisante pour éviter les rassemblements ?