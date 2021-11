Real Madrid : David Alaba raconte ses vérités sur le Bayern Munich et Sergio Ramos

L'homme du début de saison à Madrid n'est autre que Vinicius Junior, tant il impressionne tout le monde après sa métamorphose estivale. Mais il n'est pas le seul à avoir conquis tout le monde en Espagne, loin de là. Arrivé cet été, David Alaba fait déjà l'unanimité auprès des supporters madrilènes, s'étant emparé du rôle de patron de la défense sans trop de complications.

Dans un entretien accordé à Kicker, il a notamment comparé le Real Madrid et le Bayern. « J’ai ressenti cette aura et cette atmosphère particulières dès le premier jour. Et vous pouvez vous rendre compte de l’histoire de ce club lorsque vous traversez le terrain d’entraînement ou la ville. Ce club est quelque chose de très spécial », a d'abord lancé le défenseur-milieu de terrain autrichien au sujet des Merengues.

Il ne veut pas être comparé à Ramos

« Le Bayern Munich est l’un des plus grands clubs du monde, le Real Madrid aussi. Il n'y a pas tant de différence. Néanmoins, tout ici au Real est un peu plus grand sans être irrespectueux envers le Bayern », a ajouté Alaba qui a ensuite évoqué son adaptation : « je m'adapte très bien à Madrid, tant sportivement que dans ma vie privée. Je me sens à l'aise, j'ai trouvé mon chemin très rapidement. Les coéquipiers m'ont aidé. Je parle assez bien espagnol. [...] J'essaye de jouer sur mes points forts sur le terrain, mais au-delà de ça, j'essaye d'assumer le rôle de leader, assumer la responsabilité et lire le jeu depuis la défense. Avec le ballon, je lance le jeu, je n'ai pas dû changer de style ».

En Espagne, beaucoup estiment qu'il a déjà remplacé Sergio Ramos à merveille. Mais lui ne veut pas être comparé à l'Espagnol... « Depuis le premier jour, j'ai insisté sur le fait que je ne suis pas venu ici pour être comparé à un autre joueur. Je suis venu pour écrire mon histoire et jouer mon jeu. Je les vois les comparaisons, mais je n'y prête pas trop attention. Et nous sommes des joueurs différents, c'est difficile de nous comparer », a ainsi conclu l'ancien Bavarois. Le message est passé.