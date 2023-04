OL : John Textor envoie un message fort sur la situation du club !

Présent sur Prime Vidéo avant le début du choc entre l’OL et l’OM, John Textor s’est exprimé sur cette rencontre. L’occasion pour le dirigeant lyonnais de faire le point sur la situation des Rhodaniens et d’espérer un avenir radieux pour son club. «C’est costaud, j’ai vu l’intensité, ça fait quelques moments qu’on attend ça, tout le monde est excité. Oui il y a quelques temps on était champion, on veut revenir à ce niveau-là !»

La suite après cette publicité

«Ce soir on a une belle occasion, on a une bonne deuxième partie de saison, on a une possibilité de revenir proche de l’Europe, on va voir ce qui se passe», a par ailleurs ajouté Textor avant d’annoncer de possibles changements dans les semaines à venir pour changer la dynamique lyonnaise : «la définition de la folie, c’est de faire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Si on veut des choses différentes, il va falloir changer des choses». Le message est passé !

À lire

OL : Sidney Govou compare Rayan Cherki et Hatem Ben Arfa