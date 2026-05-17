Serie A : Naples se qualifie en C1, la Juventus encore battue, l’AC Milan retrouve le podium
Déjà sacré champion depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan de Marcus Thuram et Lautaro Martínez a poursuivi sa saison en gestion, tandis que la lutte pour la Ligue des Champions restait totalement ouverte à l’occasion de l’avant-dernière journée de Serie A disputée ce dimanche. Le choc du jour opposait l’AS Roma à la Lazio dans un derby capital, et ce sont les hommes de Gasperini qui ont frappé un grand coup grâce à un doublé de Mancini, s’imposant 2-0. Une victoire précieuse qui conforte la Roma à la 4e place à l’approche de la dernière journée.
Dans les autres rencontres, la Juventus a encore laissé filer des points à domicile face à la Fiorentina, battue 0-2 sur un but de Ndour, ancien joueur du Paris Saint-Germain puis un but du break de Mandragora. Une nouvelle contre-performance qui fragilise encore un peu plus la position européenne des Turinois. Naples, de son côté, a consolidé sa deuxième place en s’imposant logiquement face à Pise (0-3). L’AC Milan a également réagi au bon moment en dominant le Genoa (1-2), avec notamment une réalisation de Nkunku. De son côté, Côme s’est aussi imposé contre Parme (1-0). Au classement, Naples conforte sa deuxième place, Milan remonte sur le podium, tandis que la Juventus recule et sort provisoirement des places qualificatives pour la Ligue des Champions, désormais sixième.
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer