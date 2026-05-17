Serie A : Naples se qualifie en C1, la Juventus encore battue, l’AC Milan retrouve le podium

Déjà sacré champion depuis plusieurs semaines, l’Inter Milan de Marcus Thuram et Lautaro Martínez a poursuivi sa saison en gestion, tandis que la lutte pour la Ligue des Champions restait totalement ouverte à l’occasion de l’avant-dernière journée de Serie A disputée ce dimanche. Le choc du jour opposait l’AS Roma à la Lazio dans un derby capital, et ce sont les hommes de Gasperini qui ont frappé un grand coup grâce à un doublé de Mancini, s’imposant 2-0. Une victoire précieuse qui conforte la Roma à la 4e place à l’approche de la dernière journée.

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Dans les autres rencontres, la Juventus a encore laissé filer des points à domicile face à la Fiorentina, battue 0-2 sur un but de Ndour, ancien joueur du Paris Saint-Germain puis un but du break de Mandragora. Une nouvelle contre-performance qui fragilise encore un peu plus la position européenne des Turinois. Naples, de son côté, a consolidé sa deuxième place en s’imposant logiquement face à Pise (0-3). L’AC Milan a également réagi au bon moment en dominant le Genoa (1-2), avec notamment une réalisation de Nkunku. De son côté, Côme s’est aussi imposé contre Parme (1-0). Au classement, Naples conforte sa deuxième place, Milan remonte sur le podium, tandis que la Juventus recule et sort provisoirement des places qualificatives pour la Ligue des Champions, désormais sixième.