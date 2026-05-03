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Premier League

Éli Junior Kroupi égale un record historique en Premier League

Par Jordan Pardon
1 min.
kroupi @Maxppp

Nouvelle coqueluche des supporters de Bournemouth, Éli Junior Kroupi termine sa première saison de Premier League en boulet de canon. L’international espoir tricolore s’est offert ce dimanche face à Crystal Palace (3-0) son 12e but dans l’élite anglaise, lui qui évoluait encore en Ligue 2 sous les couleurs de Lorient la saison dernière.

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🇫🇷 ÉLI JUNIOR KROUPI DANS L'HISTOIRE DE LA PREMIER LEAGUE !

Le Français fait le break face à Palace et inscrit son 12e but de la saison en PL. Il égale le record de Fowler et de Keane, les joueurs de moins de 20 ans à inscrire 12 buts sur une saison de PL.

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Sans être le plus marquant visuellement — il s’agit d’un penalty — ce but a surtout une résonance symbolique puisqu’il permet à Kroupi d’égaler un record historique détenu par… Robbie Keane et Robbie Fowler. L’attaquant de 19 ans devient effectivement le troisième joueur de moins de 20 ans à marquer 12 buts sur une saison de Premier League.

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