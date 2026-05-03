Éli Junior Kroupi égale un record historique en Premier League

Nouvelle coqueluche des supporters de Bournemouth, Éli Junior Kroupi termine sa première saison de Premier League en boulet de canon. L’international espoir tricolore s’est offert ce dimanche face à Crystal Palace (3-0) son 12e but dans l’élite anglaise, lui qui évoluait encore en Ligue 2 sous les couleurs de Lorient la saison dernière.

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Sans être le plus marquant visuellement — il s’agit d’un penalty — ce but a surtout une résonance symbolique puisqu’il permet à Kroupi d’égaler un record historique détenu par… Robbie Keane et Robbie Fowler. L’attaquant de 19 ans devient effectivement le troisième joueur de moins de 20 ans à marquer 12 buts sur une saison de Premier League.