«Pour qui il se prend ce Monsieur ?» : Vahid Halilhodžić sort la sulfateuse et détruit l’arbitrage

À La Beaujoire, le FC Nantes jouait ce dimanche une rencontre déjà considérée comme l’une des dernières cartouches de sa saison. À quatre journées de la fin du championnat de Ligue 1, les Canaris abordaient ce derby de l’Ouest face au Stade Brestois avec une pression immense sur les épaules. Englués dans la zone rouge depuis plusieurs semaines, les hommes de Vahid Halilhodžić n’avaient plus vraiment le droit à l’erreur s’ils voulaient continuer à croire au maintien. Le scénario du week-end rendait même l’occasion encore plus importante puisque le nul du concurrent direct l’AJ Auxerre face à l’AS Monaco offrait aux Nantais la possibilité de revenir à trois points de la place de barragiste en cas de victoire. Dans une Beaujoire pleine et tendue, les Jaune et Vert ont rapidement pris les devants grâce à Mostafa Mohamed, auteur d’une superbe frappe enroulée dès la dixième minute après un service de Francis Coquelin. Pendant longtemps, Nantes a semblé tenir le match de l’espoir. Solides défensivement, combatifs dans les duels et portés par un public incandescent, les Canaris ont contenu des Brestois plutôt discrets offensivement malgré les tentatives de Romain Del Castillo et la présence de Brendan Chardonnet dans les airs. Tout semblait alors aligné pour une victoire capitale dans la lutte pour la survie parmi l’élite.

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Mais la rencontre a brutalement basculé peu après l’heure de jeu, sur une décision arbitrale qui allait enflammer la fin d’après-midi et provoquer l’énorme colère du technicien nantais. Sur une action où Luck Zogbé semblait filer vers le but, le milieu nantais Dehmaine Tabibou intervient dans son dos et l’arbitre Guillaume Paradis dégaine d’abord un carton jaune. Après consultation de la VAR, la sanction est finalement transformée en expulsion, l’arbitre estimant que le Brestois pouvait jouer le ballon sans cette intervention. Une décision qui laisse Nantes à dix pour les vingt-cinq dernières minutes alors que les Canaris tiennent toujours leur avantage. Sur le banc, la tension explose immédiatement. Furieux, Vahid Halilhodžić entre dans une colère noire contre le corps arbitral et finit lui aussi par être expulsé après avoir refusé de regagner calmement sa zone technique. Réduits en infériorité numérique et plongés dans un climat électrique, les Nantais vont finalement craquer dans le temps additionnel lorsque Brendan Chardonnet a surgi sur un coup franc pour arracher l’égalisation brestoise face à Anthony Lopes. Un scénario cruel qui transforme une victoire presque acquise en nul rageant et qui éloigne encore un peu plus le club de la Loire de son objectif maintien, tout en laissant derrière lui une énorme polémique arbitrale qui a fait sortir Halilhodžić de ses gonds.

Coach Vahid fait du Coach Vahid

Et forcément l’après-match allait être très scruté par les journalistes nantais. Quelques minutes après, l’ancien coach du PSG n’a pas tardé à prendre le micro pour faire part de sa colère noire. «Après ce match, je suis en colère et je ne comprends pas ce carton, rouge. Toutes les décisions arbitrales, je ne les ai pas comprises. L’arbitre est un jeune arbitre. Il m’a dit que je pouvais prendre une suspension. Je m’en fiche de prendre une suspension. Je peux prendre 10 ans, j’en ai fini pour le football. Mais quand je vois une injustice, je dois réagir. Je l’ai appelé pour des explications. Il faut nous respecter Monsieur. Pour qui il se prend ce Monsieur ? Les garçons ont tout donné. J’ai de la colère et de la frustration», a affirmé un Vahid Halilhodžić fou de rage sur Ligue 1. En conférence de presse, le natif de Jablanica en a ajouté une couche : «j’appelle l’arbitre pour qu’il m’explique. En tant qu’entraîneur, on est en droit d’en demander, il faut nous respecter. Il me donne le rouge à cinquante mètres, mais qu’il vienne me le dire en face. Venez, je lui ai dit, venez m’expliquer. Il y a de la nervosité bien sûr. Tout de même, c’est au moins la sixième fois qu’on prend un but après la 90e. C’est vraiment une saison… C’est très dur. C’est une énorme frustration. L’équipe voulait vraiment gagner, on a donné tout ce qu’on pouvait. Et puis il y a le destin… et cet arbitrage. Je n’ai pas compris. Pas seulement le rouge (pour Tabibou), il y a par exemple un gros contact entre Mat (Abline) et le gardien, on peut réclamer rouge aussi. Je ne comprends pas.»

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Dans la suite de sa prise de parole, la tacticien de 73 ans semblait déjà résigner quant à la mission maintien. Cette déception à domicile face à Brest pourrait bien marquer un tourner dans le sprint final de la saison. «Il faut être réaliste… Aujourd’hui était l’un des derniers espoirs pour prendre des points, de la confiance et entamer une série de résultats positifs. On avait besoin d’une victoire. Cette équipe est capable. On a beaucoup travaillé. Je pensais qu’on pouvait gagner. J’y ai cru jusqu’au bout. Le destin en a décidé autrement. On est en colère, on est déçus, c’est difficile à avaler ce soir», a conclu Halilhodžić. «Je suis très touché. À chaque match, on n’était pas loin de quelque chose. C’est difficile à accepter. Que le travail ne soit pas récompensé, c’est dur. Le destin est très cruel. C’était une des dernières possibilités pour qu’on se rapproche d’Auxerre. On pouvait se rapprocher et espérer ensuite un exploit. Surtout, on a besoin de reprendre confiance, de reprendre du plaisir. Cette équipe ne gagne pas. On souffre. Je le dis depuis longtemps, une victoire pourrait déclencher quelque chose. Mais après ce match nul, c’est presque mission impossible. Il faut remobiliser les joueurs. Mercredi on va à Paris, puis il y aura Rennes (silence). Il faut se calmer et préparer la suite, qui ne sera pas facile. Demain, au décrassage, je peux imaginer les visages. La déception est énorme, je l’ai vue dans le vestiaire», a-t-il ajouré en salle de presse. En tout cas, les Canaris devront corriger le tir mercredi face au PSG, probablement sans Vahid Halilhodžić qui pourrait être suspendu.