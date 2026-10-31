Le groupe du Barça pour affronter Alavés

À l’occasion de la réception d’Alavés ce soir, le FC Barcelone a dévoilé un groupe marqué par la présence de deux jeunes talents issus de son centre de formation. Victor Guillem (2007) et Ebrima Tunkara (2010) ont été convoqués par Hansi Flick. Une belle opportunité pour les deux espoirs blaugrana, qui pourraient découvrir l’environnement du groupe professionnel et éventuellement grappiller leurs premières minutes sous les couleurs barcelonaises.

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En revanche, plusieurs absences sont à signaler dans les rangs catalans. Andreas Christensen, Xavi Espart, Eric Garcia, Jules Koundé, Dani Olmo et Roony Bardghji ne figurent pas dans le groupe. Un contexte qui pourrait offrir davantage d’opportunités aux jeunes joueurs du Barça, toujours désireux de mettre en lumière les talents de La Masia.