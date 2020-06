OM : quatre équipes à la lutte pour Christopher Rocchia

De retour officiellement à Marseille, après un prêt concluant du côté de Sochaux (22 matches - 1 but) où il s'est avéré être l'un des meilleurs au poste de latéral gauche en Ligue 2, Christopher Rocchia (22 ans) ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait.

Si le minot souhaite rester prioritairement à l'OM, il entend être rassuré quant à son futur temps de jeu au sein du club phocéen et son rôle dans l'effectif olympien. D'ailleurs, selon nos informations, une rencontre est prévue dans les prochains jours entre les représentants du joueur et la direction marseillaise pour éclaircir la situation. Dans le même temps, plusieurs écuries continuent de faire la cour au latéral gauche marseillais. Anderlecht, La Gantoise, Majorque et Brest en France sont sur les rangs et attendent patiemment l'issue de la rencontre entre Rocchia et sa direction...