PL : Burnley-Watford reporté à son tour

Une fois n'est pas coutume. La Premier League a accepté, à la demande de Burnley, de reporter la rencontre opposant les Clarets à Watford, comptant pour la 17ème journée du championnat anglais. Cette affiche avait déjà dû être reportée il y a quelques semaines. Mais ce match pour ô combien important pour le maintien en Angleterre ne verra donc pas tout de suite le jour.

« Le conseil d'administration de la Premier League a accepté la demande de Burnley, le club ayant moins que le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), en raison des cas de COVID-19 en cours, des blessures et de la représentation à la Coupe d'Afrique des Nations », indique le communiqué de la PL. Il s'agit du 5ème match reporté pour Burnley. Le dernier en date remonte à samedi, contre Leicester (22ème journée).