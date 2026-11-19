Reconnu pour être l’un des centres de formation les plus importants de France et d’Europe, le Stade Rennais a vu passer dans son académie plusieurs grands noms, comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Eduardo Camavinga. Selon les informations de RMC Sport, le club breton a, semble-t-il, trouvé sa nouvelle perle rare. En effet, Rennes a proposé un premier contrat professionnel à Thyméo Hanyuriwana Ferreira Cruz, âgé seulement de 14 ans et lié au club jusqu’au 2 juillet prochain. Une première dans l’histoire de l’académie rennaise.

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Milieu offensif à fort potentiel, le joueur aux origines françaises et portugaises est surclassé et évolue actuellement avec les U17 de Rennes. Toujours d’après RMC Sport, le jeune Thyméo est également suivi par le FC Barcelone. Une signature en Espagne n’est par ailleurs pas à exclure puisque le père du joueur travaille désormais en Catalogne. Toutefois, son entourage et lui privilégient pour le moment l’offre rennaise. Preuve des grands espoirs placés en lui, la marque de sportswear adidas vient de lui offrir un contrat record pour son âge.