Real Madrid : la nouvelle mise au point de Tchouameni sur son altercation avec Valverde

Alors que l’équipe de France s’apprête à défier le Sénégal, mardi soir, pour son premier match dans ce Mondial 2026, Aurélien Tchouaméni s’est longuement confié pour le quotidien L’Equipe. L’occasion pour le milieu défensif de 26 ans d’évoquer l’état d’esprit du groupe France mais également de revenir sur la saison écoulée : à commencer par cette altercation avec son coéquipier du Real Madrid, Federico Valverde. «Comme je l’ai dit, ce qui m’a dérangé, ce sont les fausses histoires sorties par rapport à ce qu’il s’est réellement passé. Ça, je n’y peux rien», a tout d’abord rappelé l’ancien Bordelais.

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Et d’ajouter : «le plus important, c’est que dans le vestiaire, on soit cool, tranquilles. Une leçon ? C’est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, le problème n’est jamais aussi gros que tu penses qu’il ne l’est. Comme tout, aujourd’hui on parle de ça, demain on parlera d’autre chose. Il faut juste que tu tiennes les deux, trois jours où il y a le buzz. Cette histoire a pris une telle ampleur que les deux, trois premiers jours, on avait le sentiment que ça n’allait jamais s’arrêter. Et en fait, au bout de deux, trois jours, quelqu’un dit une autre dinguerie ou une autre histoire se produit et tu passes à autre chose. Mais il faut vraiment que les gens comprennent : il n’y a pas de problème. Il y a plein de trucs qui se passent dans un vestiaire. On s’est serré la main quand il est revenu et on continue de travailler ensemble».