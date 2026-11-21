Alors que Le Mans a retrouvé la Ligue 1 l’été dernier, la vague de départs des figures historiques de l’ère Thierry Gomez se poursuit en coulisses. C’est désormais Sébastien Sirot, bras droit du recrutement pendant 7 saisons, qui a officialisé la fin de son aventure sarthoise ce vendredi soir sur LinkedIn : « un chapitre se termine. Après 7 saisons au Mans FC, il est temps pour moi de tourner une page que je n’oublierai jamais, à titre personnel et professionnel ». L’ancien fidèle lieutenant de Gomez, qu’il avait déjà épaulé à Troyes, a salué une « aventure unique et exceptionnelle » tout en précisant quitter le club « le cœur lourd » avec le sentiment du devoir accompli après la remontée dans l’élite.

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Cette nouvelle sortie illustre la restructuration profonde opérée par les propriétaires brésiliens du fonds OutField, devenus majoritaires en février avant de prendre les pleins pouvoirs cet été. La passation de pouvoir entre Thierry Gomez et Pedro Oliveira fin juin avait déjà déclenché une série de mises à l’écart parmi les cadres historiques du club, avec les départs successifs du directeur financier Laurent Cabillic puis du directeur commercial Laurent Tizon en septembre dernier.