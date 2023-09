La Juventus veut prolonger Dusan Vlahovic

Alors que la Juventus et Dusan Vlahovic étaient tout proche d’une séparation lors du dernier mercato estival, l’attaquant serbe est finalement resté à Turin. Si le Paris Saint-Germain et Chelsea se sont positionnés sur l’ancien joueur de la Fiorentina, le joueur de 23 ans a décidé de continuer son aventure avec la Vieille Dame. Auteur de deux réalisations et une passe décisive en trois rencontres de Serie A, le natif de Belgrade réussit d’ailleurs un début de saison canon avec les Bianconeri. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues dans le Piémont. En effet, la direction turinoise a décidé de prolonger son buteur serbe malgré un contrat encore assez long, qui expirera en juin 2026, et en hausse (de 7 à 10 millions avec des pointes à 12,5 lors de la dernière saison).

La suite après cette publicité

Selon nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, la rencontre avec l’agent de Dusan Vlahovic est prévue pour le mois d’octobre et les dirigeants de la Juventus réfléchissent déjà à un renouvellement pour une saison supplémentaire (jusqu’en 2027 donc) afin d’étaler une partie du salaire du joueur sur cette durée. Une solution contractuelle qui pourrait ensuite être reconduite pour d’autres Bianconeri à l’instar d’Adrien Rabiot même si pour le Français, dont le contrat expire à la fin de la saison actuelle, une prolongation plus longue est d’autant plus envisagée. Enfin, Wojciech Szczęsny est également concerné par cette démarche de la direction piémontaise. Affaire à suivre donc…