CdM 2022, France : le message touchant de la femme d'Antoine Griezmann

La Coupe du Monde a désormais beau être terminée, les émotions qui lui sont inhérentes semblent, quant à elles, éternelles. Sur son compte Instagram, la femme d'Antoine Griezmann a tenu à adresser à son mari un long message de remerciement et de soutien après sa compétition de très haute facture. « Nous nous fixons tous des objectifs dans la vie. Ceux-ci changent avec le temps, parfois la raison en est que nous changeons nous-mêmes, parfois le contexte change et vous fait repenser les choses et parfois nous changeons simplement d'avis. À la Coupe du monde 2018 tu avais un objectif clair, puis tu avais deux petits yeux qui te regardaient à moitié et à peu près. Mia était trop petite pour réaliser ce que tu cherchais et finalement tu finirais par obtenir. Dans cette coupe du monde tu avais 6 yeux qui te regardaient, 4 d'entre eux avec un regard exigeant, toujours avec admiration et parfois avec rage de leur manquer surtout la nuit. L'un de tes objectifs était toujours le même, mais tu en as porté un autre qui était d'être un exemple pour tes enfants. La première cible vous étiez proche, mais la deuxième vous êtes devenu champion.

Mia et Amaro t'ont déjà vu en vacances t'entraîner tôt pour arriver à temps pour le petit déjeuner avec eux. Mais au Qatar, ils ont vu comment tu jouais chaque ballon, ils ont vu comment tu courais autant pour aider de l'avant que pour le faire en défense, ils ont vu comment tu n'as sauté aucun ordre de ton entraîneur Ils ont vu comment tu as soulevé du sol celui que tu venais juste d'éliminer en lui disant qu'ils avaient des raisons de garder la tête haute. Ils t'ont vu diriger quand on avait besoin de toi. Ils ont vu comment tu as perdu à la dernière minute et même si ça leur a fait mal comme tout le monde, ils ont vu comment tu n'as pas enlevé ta médaille, ils ont vu comment tu as applaudi les champions actuels et ils ont vu comment tu as félicité tes coéquipiers. « Nous sommes fiers » ne rend pas justice à ce que nous ressentons vraiment. Et félicitations aux champions actuels. » Pas de doute : Antoine Griezmann a rendu tout le monde fier de son parcours.

