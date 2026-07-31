Le Real Madrid stoppe en urgence le dossier Rodri, le mercato s’agite au PSG

Rodri en stand-by

Alors qu’il s’apprête à signer un contrat de cinq ans avec le Real Madrid, Yan Diomandé voit son officialisation légèrement retardée par des désaccords de dernière minute sur certaines clauses entre le club espagnol et le RB Leipzig. Selon AS, la priorité à Valdebebas est de boucler ce dossier au plus vite afin de mettre l’attaquant ivoirien à la disposition de José Mourinho avant la fin de la semaine. En conséquence, les négociations pour le recrutement de Rodri ont été temporairement mises entre parenthèses. Mais cela ne remet pas en cause son transfert, puisque les Merengues veulent toujours le recruter.

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Akliouche, Suzuki, Ferran Torres…

Comme le met en avant Le Parisien, « Akliouche a séduit Paris ». L’Équipe écrit de son côté : « Akliouche, direction Paris ». En effet, le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco s’approchent d’un accord pour le transfert du milieu offensif Maghnes Akliouche, ciblé de longue date par Luis Campos et apprécié par Luis Enrique. Les négociations avancent vers une opération estimée à environ 50 millions d’euros, Monaco ayant besoin d’effectuer cette vente pour valider l’enregistrement d’une recrue auprès de la DNCG. Alors que la Juventus pousse en coulisses pour recruter Zion Suzuki, le Paris Saint-Germain est très loin d’avoir dit son dernier mot. La Vieille Dame, qui envisage toutes les options, peut trembler. Elle est freinée par les exigences financières de 30 millions d’euros de Parme et la vive concurrence du PSG. La piste menant à Ferran Torres s’incline favorablement vers l’Espagne, plongeant le PSG dans le doute malgré l’influence de Luis Enrique et une belle offre salariale. Le FC Barcelone tente de convaincre son attaquant de prolonger en lui promettant une place de titulaire. La direction parisienne met la pression sur le joueur pour connaître ses réelles intentions au plus vite.

Le boycott de la Coupe du monde fait presque l’unanimité

« Le coup de pression », placarde L’Equipe. Le projet de Gianni Infantino de céder des parts de la Coupe du monde à des investisseurs privés provoque une vive fronde au sein du football mondial. Menacée de boycott par l’UEFA, qui dénonce une marchandisation à outrance de la compétition, la FIFA doit faire face au rejet catégorique des grandes nations européennes. La CAF étudie l’initiative de près, attirée par les retombées financières cruciales pour les nations plus modestes. La Gazzetta dello sport confirme aussi la position de l’Europe concernant le projet. L’UEFA et ses 55 fédérations membres ont voté à l’unanimité le boycott de la Coupe du Monde et des compétitions FIFA si le projet de privatisation partielle est maintenu. Cette fronde historique place la FIFA face à un risque d’arrêt total de la Coupe du Monde, une situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. AS écrit : « le boycott de la FIFA par l’UEFA ». Le Daily Mail le confirme sur sa Une : « Nous boycotterons la Coupe du Monde ».