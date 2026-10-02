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L’OM prolonge Alexi Koum

Par Dahbia Hattabi
Alexi Koum @Maxppp

Le 11 août dernier, nous vous avons révélé sur notre site que l’Olympique de Marseille comptait prolonger le bail d’Alexi Koum. C’est désormais chose faite. Les Olympiens viennent d’annoncer sa prolongation.

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«Notre défenseur, Alexi Koum, a signé une prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2029. Arrivée à l’été 2024 en provenance de l’AJ Auxerre, Alexi Koum, défenseur âgé de 20 ans, a signé une prolongation de contrat avec l’Olympique de Marseille. Il s’est engagé jusqu’en juin 2029. Félicitations Alexi !»

Pub. le - MAJ le
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