À 55 ans, Pep Guardiola a décidé de mettre un terme à son aventure à Manchester City, après dix ans de bons et loyaux services. Désormais libre comme l’air, le Catalan fera-t-il un break d’un an (ou plus) comme il l’avait fait entre son départ du FC Barcelone et son arrivée au Bayern Munich ? Personne ne le sait, mais l’ancien coach des Skyblues vient de relancer la machine à rumeurs. Après avoir déclaré, sur le ton de la légèreté, qu’il aimerait bien entraîner le club brésilien de Bahia, l’Espagnol a surtout confié qu’il visait à présent une sélection, après avoir refusé l’offre de l’Italie. « Je me suis entretenu avec eux, et ce fut un honneur. Ce fut l’un des plus grands honneurs que j’aie jamais eus, de savoir qu’ils avaient pensé à moi pour entraîner l’Italie. Mais cela s’est produit à un moment où j’avais besoin de faire une pause. Si cela s’était produit un ou deux ans plus tôt, j’aurais probablement accepté. Mais lorsque Paolo Maldini et Leonardo, que j’apprécie énormément, m’ont contacté, c’était justement à un moment où j’avais tout simplement besoin de m’arrêter. Je ne sais pas combien de temps je resterai à l’écart. Pour l’instant, je me sens très bien. Mais si un jour je reviens au football, ce sera lorsque mon instinct me dira que le moment est venu », a-t-il indiqué à Romário TV, en lâchant ensuite une phrase qui fait beaucoup parler. « Une équipe nationale, c’est ma prochaine étape. »

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Reste maintenant à savoir quel timing s’est donné Guardiola pour prendre les rênes d’une sélection. Vise-t-il l’Euro 2028 ? Si certains s’imaginent une compétition réunissant Pep Guardiola, Zinédine Zidane, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, Xavi ou encore Luis de la Fuente, la liste des équipes nationales disponibles à court ou moyen terme n’est pas exhaustive. En Europe, l’Italie a rappelé Roberto Mancini après avoir essuyé le refus de l’Espagnol. Difficile d’imaginer Guardiola débarquer dans la Botte, surtout si la Nazionale décroche son ticket pour l’Euro. Seul un nouvel échec retentissant en qualifications pourrait peut-être changer la donne. Et la Roja ? Après avoir mené le Barça au sommet, Guardiola peut-il en faire de même avec l’Espagne, en mettant de côté les différends entre Catalans et le pouvoir madrilène ? Pour le moment, cela semble trop compliqué. Du point de vue sportif uniquement. Champion du monde et d’Europe en titre et récemment prolongé jusqu’en 2032, Luis de la Fuente est intouchable et personne n’imagine l’Espagne flancher jusqu’à l’Euro.

Les États-Unis, en attendant une surprise en Europe ?

Pendant un temps, la Fédération anglaise a rêvé de Guardiola pour succéder à Gareth Southgate. Mais la fidélité à Manchester City a primé et depuis, Thomas Tuchel est arrivé. Avec une discipline de fer destinée à faire rentrer les stars dans le rang, l’Allemand a décroché une belle troisième place au Mondial 2026 et a dernièrement mis fin à la série de 43 matchs consécutifs sans défaite de l’Espagne. Autant dire que la cote de l’ancien coach du PSG et de Chelsea est au plus haut actuellement. Quid du Portugal ? Nommé l’été dernier, Jorge Jesus a vécu un début de mandat chaotique et marqué par un clash avec Cristiano Ronaldo. Un affrontement qui a débouché sur la retraite internationale de la star emblématique du pays. Sur le terrain, malgré une défaite 4-1 à domicile face au Danemark, Jesus a fait du très bon travail avec 5 victoires en 6 matchs de Ligue des Nations. Le coach de 72 ans reste toutefois un technicien caractériel et imprévisible. Enfin, la France, l’Allemagne et les Pays-Bas ont, eux aussi, récemment intronisé Zinédine Zidane, Jürgen Klopp et Xavi. Sauf surprise, ces options ne sont pas d’actualité pour Guardiola, même si la débâcle des Oranje en Allemagne (5-0) a été un premier signal d’alerte sérieux pour un Xavi loin d’avoir justifié un statut d’entraîneur de premier plan. En cas de nouveaux couacs sévères en Ligue des Nations (les Pays-Bas affrontent le Portugal en quarts) ou lors des éliminatoires de l’Euro, Xavi aura de quoi s’inquiéter.

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Quelle équipe nationale doit entraîner Pep Gurdiola ? Espagne Brésil Pays-Bas États-Unis Angleterre Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Traversons l’Atlantique maintenant. Fan de Lionel Messi, Guardiola ne s’assoira sans doute pas sur le banc de l’Argentine. Prolongé jusqu’en 2030, Lionel Scaloni reste l’homme qui a fait comme Didier Deschamps, à savoir enchaîner deux finales de Coupe du Monde consécutives en ayant réussi à en remporter une. Retenu par sa fédération, Scaloni doit désormais mettre en place l’ère post-Messi. Chez le rival brésilien, Carlo Ancelotti semble bien accroché à son juteux contrat à 10 M€ annuels jusqu’en 2030 signé juste avant la Coupe du Monde 2026. Mais si l’Italien reste une référence dans le coaching, il a été sorti dès les huitièmes de finale par la Norvège aux États-Unis. Une énorme contre-performance. Recruté pour aider la Seleção à retrouver un style flamboyant, l’Italien a brillé face à des nations mineures cet automne (4-0 face à l’Inde, 7-0 contre Singapour), mais a été accroché par l’Australie (1-1) et battu par le Japon (3-2). Déjà critiqué au Brésil, Carletto va devoir rendre une meilleure copie en vue de la Copa América, sinon… Un statut en sursis qui a pu se vérifier lorsque Guardiola a dû défendre l’Italien durant son interview avec Romário. « Excuse-moi, Romário, je ne douterais jamais des capacités de Carlo. C’est impossible, car je le connais. C’est un leader dans la gestion du groupe. On dit qu’il est le numéro un. Je l’ai déjà affronté. Il est très intuitif et intelligent dans ses décisions tactiques. Il sait, tout comme moi : si tu ne gagnes pas, tu ne restes pas longtemps. » Enfin, le seul poste actuellement vacant mène aux États-Unis. Depuis le départ de Mauricio Pochettino à Manchester United, le pays co-organisateur du dernier Mondial se cherche un nouveau sélectionneur. Ce n’est pas la sélection la plus clinquante, mais elle dispose de jeunes en devenir et a surtout enfin envie de progresser dans l’échiquier international, avec en ligne de mire la Copa América qui sera une nouvelle fois organisée au pays de l’Oncle Sam.