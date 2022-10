Manchester United : le cas Cristiano Ronaldo divise le monde du football

La suite après cette publicité

C'est l'image qui fait le tour de l'Europe depuis hier soir. 90e minute du match entre Manchester United et Tottenham, Cristiano Ronaldo se dirige vers les vestiaires d'Old Trafford, vexé de ne pas avoir été lancé dans la rencontre par son entraîneur Erik ten Hag. De quoi presque éclipser la belle victoire des Red Devils face aux Spurs, au terme d'un match emballant et maîtrisé. Sur le bord de la pelouse, hier soir, on trouvait deux Français habitués à ne pas mâcher leurs mots, Thierry Henry et Patrice Evra.

Et forcément, ils ont été questionnés sur le sujet Cristiano Ronaldo par la journaliste qui officiait au micro. Pour un résultat très laconique. « C'est un travail que doit faire Erik ten Hag. Mais il y avait un match, un match magnifique, le débat ne devrait pas concerner Ronaldo qui quitte le terrain », a ainsi évacué Thierry Henry, beaucoup plus tranchant quelques minutes plus tard pour critiquer la prise de décision de Marcus Rashford sur une action.

Ancien coéquipier de CR7 à Manchester, Patrice Evra a lui aussi éludé la question. « Tout le monde est différent. Je veux rester sur la performance de United, pas protéger Cristiano Ronaldo. Peut-être avait-il besoin d'un traitement ? Je ne veux pas trouver d'excuse. Nous devons arrêter de parler tous les jours de Ronaldo. » On a connu Evra plus vigoureux dans ses prises de parole...

Des avis très différents

C'est aussi ça le bénéfice des très grands joueurs, de garder le soutien d'une partie du public même lorsqu'on n'est pas exempt de tout reproche sur l'attitude. Rio Ferdinand, ami de Cristiano Ronaldo, l'a aussi défendu sur sa chaîne Youtube. « Ma seule pensée est que Cristiano a été préservé pour le match contre Chelsea. C'est la seule façon de voir les choses, logiquement. Il n'a pas joué aujourd'hui et je pense que Ronaldo en était absolument furieux. Je ne m'attendrais à rien de différent de lui. »

D'autres consultants ont des avis plus offensifs au sujet de Cristiano Ronaldo, même si leur CV est moins impressionnant que ceux cités plus haut. C'est le cas de Lee Hendrie, ancien joueur de Sheffield United ou Aston Villa, qui a qualifié l'attitude de CR7 de « manque de respect incroyable » envers le club mancunien. Danny Mills n'a pas dit autre chose au micro de Skysports.

« Si Ronaldo a fait cela, c'est une honte absolue. C'est irrespectueux envers l'équipe, le manager, les fans. Ils gagnent 2-0, comment peut-il se plaindre ? S'ils perdaient 2-0, ce ne serait pas toujours juste, mais je le comprendrais en quelque sorte. Il pense clairement qu'il est plus grand que le club… C'est un acte égoïste après ne pas avoir été impliqué dans la rencontre ». A vous d'en juger.