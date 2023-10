La presse européenne célèbre la déroute du PSG, Erik ten Hag va pousser Marcus Rashford à quitter MU

Le PSG sous le feu des critiques

Sous la pluie de St James’ Park le Champion de France a vécu une soirée en enfer face à Newcastle et s’est lourdement incliné 4-1. «La Désillusion» titre L’Équipe qui explique que les hommes de Luis Enrique ont «totalement été dominés sur le plan tactique et dans l’engagement». Luis Enrique est vivement critiqué ce matin dans le quotidien sportif pour son choix d’aligner quatre attaquants au coup d’envoi. «Il s’est obstiné malgré le naufrage qui se jouait devant lui», peut-on y lire. Puis on peut évoquer la piètre prestation des Parisiens, les notes sont parlantes dans L’Équipe, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani héritent des plus mauvaises notes par : 2/10. le mieux noté est Warren Zaïre-Emery 6/10. Ouvrons les pages du Parisien qui assure que ce Newcastle-PSG est un «naufrage». Le journal estime que cette défaite «indique les immenses difficultés du PSG à se réinventer, sans grandes stars et dans un jeu identifié, la possession». Pour nos confrères, le principal responsable du «fiasco», c’est Luis Enrique. Pour le Figaro Sport, c’est surtout Marquinhos qui s’est mis «à la faute», et Mbappé était «inexistant». Tout le monde semble satisfait de voir Paris perdre dans ce «derby du golfe» comme l’appelle Marca. «Le champion de France, incapable d’enchaîner 7-8 passes dans le terrain adverse. C’est une lourde défaite qui pique et accroît les doutes sur le "projet 1.0" de Luis Enrique», critiquent les journalistes espagnols. Du côté du Corriere dello Sport, en Italie, on estime que «le Newcastle de Howe a été le protagoniste d’un match à la limite de la perfection, au cours duquel il a dominé le PSG de Luis Enrique et mérité la victoire 4-1». «Les Toons humilient le flop Mbappé en faisant la fête» peut-on lire sur la Une du Mirror ce jeudi matin. Le tabloïd se déchaîne dans son édition du jour en parlant de «mise à mort» en utilisant le début du prénom de Kylian pour faire un jeu de mots avec «kill».

Rashford mis sous pression

Ce jeudi, The Manchester Evening News s’intéresse surtout au futur de Manchester United dans ses pages intérieures. Depuis sa défaite contre Galatasaray, le club fait face à la colère de ses supporters. Erik ten Hag est vivement critiqué, mais d’après la presse anglaise, le tacticien néerlandais a le soutien du club, qui pense qu’il est la bonne personne pour le présent et le futur du projet. Le manager a les mains libres pour le prochain mercato, mais il aurait pris une décision plutôt étonnante à en croire les indiscrétions du Daily Star et du Mirror. «L’impitoyable Ten Hag pourrait mettre un terme à la carrière de Rashford» titre le journal. Car selon le tabloïd, Ten Hag a de sérieuses inquiétudes concernant la perte de forme de la star anglaise. Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri et Antony sont prêts à le remplacer dans le onze titulaire. Pour le coach des Red Devils, la forme d’United est due au mauvais début de saison de Rashford, qui a marqué 30 buts toutes compétitions confondues la saison dernière pour United. Jusqu’à présent, il n’a qu’un seul but à son actif cette saison et semble nettement en retard sur ses standards. S’il ne redresse pas la barre, une vente est envisagée pour ensuite renforcer l’effectif.

Le Portugal et l’Espagne font la fête

Comme on vous l’a présenté hier, la FIFA a annoncé que la Coupe du Monde 2030 se déroulera sur 3 continents différents avec les matchs d’ouverture en Amérique du Sud et le reste de la compétition au Maroc, en Espagne et au Portugal. Cette nouvelle ravit le pays de la Roja qui se satisfait d’avoir été choisi pour cet événement prestigieux qu’est le centenaire du Mondial. On peut voir tous les drapeaux des pays organisateurs sur la Une de As ce jeudi, bien sûr le drapeau espagnol prend plus de place. «Un rêve qui se réalise. Le 4 octobre 2023 fait déjà partie de l’histoire du sport espagnol», écrit le quotidien. En reprenant les propos d’Infantino, Marca a hâte de voir l’Espagne organiser «la meilleure Coupe du Monde de l’histoire». Même son de cloche du côté d’A Bola au Portugal. D’après le journal, L’Estádio da Luz, l’Estádio do Dragão et l’Estádio José Alvalade sont les sites portugais qui accueilleront les matchs de la Coupe du monde 2030. Donc surveillez la billetterie.