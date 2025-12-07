Menu Rechercher
Argentine : Gianni Infantino s’excuse… pour les gants de Scaloni

Par André Martins
1 min.
Gianni Infantino @Maxppp

Gianni Infantino a présenté ses excuses à Lionel Scaloni après un incident survenu lors de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur de l’Argentine avait été contraint de porter des gants pour toucher le trophée, fourni par un membre de la FIFA, alors que l’équipe nationale est la tenante du titre mondial. Le lendemain, lors d’une nouvelle présentation des horaires et de l’ordre des matchs, Scaloni est remonté sur scène et a pu manipuler le trophée sans gants.

Lionel Scaloni entrando con la Copa del Mundo.

Qué momento. 🥹🇦🇷
Le patron de la FIFA a tenu à clarifier la situation : « Évidemment, les champions du monde ont le droit de toucher le trophée ». De son côté, Lionel Scaloni a réagi avec humour, se moquant gentiment du fait que l’on ne l’ait pas reconnu. Sur le banc de l’Albiceleste depuis août 2018, il a conduit l’équipe à la victoire lors de la Coupe du monde 2022 face à la France, et a également remporté la Copa America en 2021 ainsi que la Finalissima en 2022.

Copié dans le presse-papier