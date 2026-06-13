CdM 2026 : le gouvernement du Ghana sort du silence pour Thomas Partey

Le Ghana a vivement réagi après le refus du Canada d’accorder un visa à Thomas Partey, qualifiant la décision d’« autoritaire et extrêmement injuste ». Accra estime que le joueur ne devrait pas être empêché de participer au match face au Panama à Toronto, surtout en l’absence de condamnation judiciaire au Royaume-Uni, et a adressé une note diplomatique pour demander un réexamen du dossier.

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De son côté, le Canada défend l’application stricte de ses règles d’immigration, rappelant que l’organisation de la Coupe du monde ne les modifie pas, tandis que la FIFA affirme ne pas intervenir dans les décisions de visa. Inculpé dans une affaire de viol et d’agressions sexuelles mais présumé innocent et en attente de procès, le milieu de terrain devrait manquer le premier match du Ghana avant de rejoindre ensuite ses coéquipiers aux États-Unis pour la suite du tournoi.