Le Bayern Munich annonce la blessure de Manuel Neuer

C’est un improbable coup du sort. De retour au plus haut niveau, Manuel Neuer semblait retrouver des couleurs sous la tunique du Bayern Munich. Au point de pousser le club bavarois à le prolonger pour une saison supplémentaire. Mieux encore, alors qu’il avait annoncé sa retraite internationale en 2024, le portier de 40 ans doit même faire son retour en sélection allemande pour la Coupe du Monde. Il était annoncé dans la liste de Nagelsmann (dévoilée jeudi) pour reprendre sa place de numéro un.

La suite après cette publicité

Mais voilà, ce dimanche, le Bayern Munich vient d’annoncer la blessure de son gardien, alors que le club fête le titre de Bundesliga. « Problèmes musculaires chez Manuel Neuer. Manuel Neuer doit pour l’instant lever le pied en raison de problèmes musculaires dans le mollet gauche. C’est ce qu’a révélé un examen effectué par le service médical du FC Bayern. Le capitaine a été sorti blessé à la 60e minute lors du match à domicile de Bundesliga contre le 1. FC Köln samedi. » La durée d’indisponibilité n’est pas connue pour le moment.