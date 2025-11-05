Liga
Barça : Robert Lewandowski et Lamine Yamal ne se parlent pas
Lamine Yamal inquiète du monde. Entre ses pépins physiques qui l’empêchent d’être performant à 100% et sa vie privée de plus en plus médiatisée, certains ont peur qu’il se perde et n’atteigne pas son potentiel. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Robert Lewandowski a plus ou moins refusé d’évoquer ce sujet, mais a tout de même confié ne pas parler avec le numéro 10.
« Je ne parle pas avec lui depuis longtemps, et ce que je peux vous dire maintenant c’est que je ne veux pas parler de lui. Il a besoin de calme. Moi, je parle de moi », a expliqué le buteur polonais, qui revient de blessure. Des déclarations qui risquent de faire parler en Catalogne…
