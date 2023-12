Luis Enrique crispe le vestiaire du PSG

L’heureux élu. Après un mariage express avec Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain a décidé de s’unir à un nouvel entraîneur cet été. Très longtemps, on a cru que Julian Nagelsmann serait choisi. Mais l’Allemand, qui est devenu sélectionneur de l’Allemagne depuis, n’a pas dit oui aux Parisiens. Ces derniers ont ensuite dragué Luis Enrique, libre depuis la fin de son union avec la Roja. Après plusieurs échanges, toutes les parties se sont entendues afin de s’unir jusqu’en juin 2025.

La suite après cette publicité

Luis Enrique impose son style

Bien installé dans la capitale, l’ancien entraîneur du FC Barcelone veut remporter de nombreux titres avec les Franciliens. Pour y parvenir, il a mis en place des règles de vie assez strictes afin que le quotidien des Parisiens se passe au mieux. La semaine dernière, L’Equipe expliquait que ses hommes devaient signer une feuille d’émargement tous les jours, faire preuve de ponctualité, faire attention à leur nutrition et leur poids ou encore ne pas faire beaucoup de sorties.

À lire

Eric Roy recadre Kylian Mbappé

Le quotidien sportif a également précisé que ses relations avec ses joueurs étaient professionnelles et qu’il discutait avec tous, qu’ils soient des cadres ou de jeunes éléments. Malgré cela, Luis Enrique a encore quelques points sur lesquels il doit s’améliorer. Ce mercredi, Le Parisien et L’Equipe expliquent que plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain ne comprennent pas toujours leur entraîneur.

La suite après cette publicité

Les joueurs ne comprennent pas toujours

En effet, l’Asturien n’aligne pratiquement jamais le même onze de départ et utilise les joueurs à divers postes. Cela a été le cas pour Warren Zaïre-Emery, Kang-in Lee, Vitinha ou Kylian Mbappé, qui n’apprécie plus vraiment de jouer en 9 et qui préfère évoluer à gauche. Même si Luis Enrique a expliqué que KM7 peut jouer où il veut, ce n’est pas vraiment le cas actuellement. Les médias français indiquent que ces innovations permanentes et ce manque de continuité commencent à poser problème au vestiaire.

Certains joueurs aimeraient évoluer à leur poste, enchaîner les matches au lieu d’alterner entre présence dans le onze et passage sur le banc assure Le Parisien. De son côté, L’Equipe explique que les joueurs ne sont pas toujours prévenus par Luis Enrique lorsqu’il veut les faire jouer à un autre poste. Ils apprennent parfois la nouvelle en lisant le paperboard le jour du match alors qu’ils n’ont pas été préparés à jouer un autre rôle durant la scène. Une manie que les Parisiens ne comprennent pas. Mais ils doivent composer avec un entraîneur qui dicte sa loi quoiqu’il arrive.