PSG : Sergio Ramos fier de ses coéquipiers après le succès à Marseille

Quelques instants après la grosse victoire acquise face à l’Olympique de Marseille (3-0), le défenseur central espagnol Sergio Ramos, qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques jours, s’est réjoui de ce succès important pour le club de la capitale dans la course au titre. L’ancien Madrilène est également revenu sur les efforts réalisés par l’équipe, notamment pour prendre sa revanche après la défaite en huitième de finale de la Coupe de France il y a trois semaines (2-1).

«Nous sommes très contents, on avait enchaîné des résultats difficiles, compliqués. Ce n’était pas facile de venir ici, c’était un match compliqué contre un adversaire qui veut mettre beaucoup de pression. Donc, le plus important, c’était prendre ces trois points pour glaner de la confiance et aller de l’avant. On a su faire des différences, on a eu beaucoup de solidité offensive et défensive. On a changé dans l’agressivité, dans l’intensité, dans les intentions. Il y a eu des efforts de faits. A Marseille, ils ont un gros niveau en défense mais on a été forts», a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

