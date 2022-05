Sergio Agüero a dit non au staff de l'Argentine

La suite après cette publicité

Contraint de prendre sa retraite au cours de la saison à cause de problèmes cardiaques, l'attaquant argentin Sergio Agüero était de passage dans l'émission El Hormiguero. Alors que ses propos ont été relayés par Marca, il était là pour discuter de sa reconversion, sur Twitch et ailleurs, et de son refus de faire partie du staff argentin à la Coupe du Monde.

«Les gens voulaient que j'aille à la Coupe du monde, l'entraîneur m'a demandé et je lui ai dit que je n'en avais pas vraiment besoin, que je voulais juste saluer mes coéquipiers parce que je ne voulais pas passer un mois concentré comme je l'ai été toute ma vie, » a révélé celui dont la statue devant l'Etihad Stadium a été révélé récemment par Manchester City.