Real Madrid : José Mourinho lâche ses premières impressions sur Kylian Mbappé

C’est l’une des principales interrogations du Real Madrid version José Mourinho. Réputé pour être un coach à poigne qui sait se faire aimer par son vestiaire, le Special One va-t-il trouver la formule magique avec Kylian Mbappé ? Depuis deux ans, le capitaine de l’équipe de France est l’arme offensive numéro 1 de la Casa Blanca, sans aucune contestation possible. Auteur de 86 buts (15 passes décisives) en 103 matches, toutes compétitions confondues, depuis 2024, Mbappé a bouclé sa saison 2025/2025 en terminant meilleur buteur de Liga et de la Ligue des Champions… avant de devenir le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde avec les Bleus.

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Sur le papier, rien à redire, sauf que le Français est devenu malgré tout la cible de critiques en Espagne. Madrid vient d’enchaîner deux saisons sans remporter de trophée majeur et Mbappé a failli dans son rôle de leader, sans parler de ses éternelles lacunes sur le plan défensif. Ce dernier point suscite d’ailleurs la curiosité des observateurs du Real Madrid. Avec Mourinho, le travail défensif est plus que jamais vital. Le Portugais trouvera-t-il la solution pour convaincre sa star de mouiller un peu plus le maillot dans cet aspect du jeu ? Il faudra patienter encore un peu pour le savoir. En attendant, le nouvel entraîneur des Merengues s’est confié sur son numéro 10 dans une longue interview accordée à la célèbre émission espagnole El Chiringuito.

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«Mbappé me fait parfois rire à l’entraînement parce qu’il est vraiment trop fort»

« Mbappé est incroyable. Il me fait parfois rire à l’entraînement parce qu’il est vraiment trop fort. Il est d’un niveau stratosphérique. Ce n’est pas à moi de juger ou d’analyser ce qu’il a fait la saison dernière. Une saison étrange, une saison compliquée pour tout le monde. Au final, c’est toujours la même histoire. Arbeloa et Xabi ont fait les frais de la situation. Je dis toujours que la victoire ou la défaite dépendent de nombreux facteurs. Je l’ai dit dès le premier jour à Valdebebas (le centre d’entraînement du club espagnol, ndlr) à tout le monde, pas seulement aux joueurs : je n’accepte pas que l’on attribue la faute ou les applaudissements à une seule personne. Ça ne me convient pas », a-t-il confié, avant de poursuivre.

🚨 MOURINHO, con @jpedrerol sobre MBAPPÉ en EXCLUSIVA:



🌟 "Me hace reír en los entrenamientos…



… porque es DEMASIADO BUENO". 🌟 pic.twitter.com/JdR77Kg3Bi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2026

« Beaucoup de gens ont échoué l’année dernière, pas seulement les entraîneurs ou les joueurs. Quand tu me parles de Mbappé, je préfère penser à ce que Kylian peut devenir dès maintenant. Un gars qui aurait pu arriver le 14 août et qui s’est présenté dès le 12, ça m’en dit déjà long. S’il tient à se présenter le 12, c’est parce qu’il veut jouer contre Schalke dans des conditions minimales. Ensuite, s’entraîner comme tout le monde, avec le même engagement, la même volonté de s’améliorer et lors d’entraînements difficiles. Nous devons tous faire davantage preuve d’esprit d’équipe. Mais les chiffres sont incroyables. Ce que ces deux joueurs (Mbappé et Bellingham, ndlr) ont accompli lors de cette Coupe du Monde est tout simplement incroyable. Bellingham a réalisé une Coupe du Monde incroyable, mais Mbappé est entré dans l’histoire. » Mbappé appréciera.