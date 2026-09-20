OM : le grand plan d’urgence pour renflouer les caisses du club

L’Olympique de Marseille jouera ce dimanche soir un Classique bien particulier au Parc des Princes (20h45). Après des années durant lesquelles Frank McCourt a régulièrement comblé les déficits du club, la direction phocéenne doit désormais trouver de nouvelles sources de financement. Le propriétaire américain aurait encore injecté 120 millions d’euros au premier semestre, mais ne souhaiterait désormais plus remettre au pot. Une décision qui intervient alors que l’OM a enregistré 105 M€ de pertes sur l’exercice 2025 et doit répondre aux exigences de l’UEFA et de la DNCG.

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Une cure d’austérité qui pourrait durer « deux ou trois ans ». Arrivé à la présidence début juillet, Stéphane Richard se retrouve donc avec une mission prioritaire : augmenter les revenus du club sans dépendre continuellement de McCourt. Et plusieurs pistes sont déjà explorées. Selon le JDD, adidas devrait notamment redevenir l’équipementier de l’OM dès la saison prochaine. Des discussions et opportunités seraient également étudiées du côté du golfe Persique, tandis que McCourt chercherait des partenaires stratégiques susceptibles de l’épauler dans le financement du club.

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Franck McCourt ne veut pas lâcher l’OM

Le nom de Rodolphe Saadé revient également dans l’équation. Déjà très présent à Marseille et partenaire majeur de l’OM par l’intermédiaire de CMA-CGM, l’homme d’affaires réfléchirait à la meilleure manière d’aider le club à sortir de cette situation. Un rachat ne serait toutefois pas à l’ordre du jour, car « sa phobie, c’est d’avoir les ultras en permanence au pied de sa tour », confirme une source. La direction cherche donc à multiplier les nouvelles ressources commerciales et les partenariats, alors que les contraintes imposées par la DNCG obligent parallèlement l’OM à réduire sa masse salariale de près de moitié.

Cette pression financière a déjà des conséquences directes sur le sportif. Malgré plusieurs ventes importantes, notamment celles de Mason Greenwood, Facundo Medina et Quinten Timber, les objectifs fixés ne seraient toujours pas atteints et Marseille reste paralysé sur le mercato. Le cas Igor Paixão illustre parfaitement ce dilemme : son départ à Sunderland pour 30 M€ aurait été à quelques minutes d’être finalisé avant que Stéphane Richard et Gregory Lorenzi ne parviennent à stopper l’opération. Selon le JDD, Bruno Genesio aurait même probablement démissionné en cas de vente du Brésilien. L’OM doit désormais résoudre une équation particulièrement complexe pour éviter de sombrer…