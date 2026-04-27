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Brésil : Eder Militao forfait pour la Coupe du Monde
@Maxppp
Coup dur confirmé pour Eder Militao et le Brésil. Victime d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche, le défenseur du Real Madrid va se faire opérer et manquera la Coupe du Monde 2026 avec la sélection auriverde.
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Selon Marca, le Brésilien a décidé de se faire opérer en Finlande par le chirurgien Lasse Lempainen, considéré comme le meilleur spécialiste mondial pour soigner ce type de blessure. Le joueur de 28 ans devrait manquer, au moins, cinq mois de compétition.
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