Comment Monaco s’est installé comme l’un des tous meilleurs centres de formation français ?

50 ans de succès, ça se fête. En marge de la réception de l’AJ Auxerre ce dimanche, l’AS Monaco mettra à l’honneur son emblématique centre de formation, d’où ont émergé plusieurs grandes figures du foot français, dont 5 champions du monde (Petit, Henry, Thuram, Trézéguet, Mbappé) depuis sa création lors de la saison 1975/1976. D’Amoros à Bruno Bellone, en passant par Thierry Henry, David Trézéguet ou Kylian Mbappé, ils sont nombreux à avoir fait les belles heures de l’équipe de France au cours de leur carrière (l’AS Monaco fait partie des trois clubs ayant formé le plus d’internationaux français).

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Car cette réussite plonge ses racines bien plus loin qu’au XXIe siècle. Ancrée dans la tradition, elle reste aujourd’hui un argument moteur pour convaincre les meilleurs talents français de signer en Principauté, plutôt qu’ailleurs. «Il faut donner du crédit aux grands formateurs de l’ASM des 50 dernières années, qu’il s’agisse de M. Paul Pietri, M. José Broissart, M. Pierre Tournier, M. Gérard Banide, ou d’autres, confie Sébastien Muet, actuel directeur du centre de formation de l’AS Monaco.

L’ASM élu troisième meilleur centre de formation français par la FFF la saison dernière

Si l’on s’en tient à l’étude annuelle publiée par la Fédération française de football, l’AS Monaco s’établissait la saison dernière comme le troisième meilleur centre de formation du pays. Le club de la Principauté était seulement devancé par le Stade Rennais et le PSG dans ce classement, déterminé par cinq critères majeurs : la professionnalisation, le temps de jeu en équipe première, les sélections nationales, la scolarité, et la représentation européenne. «Je crois qu’on pourrait espérer, très vite, avoir un tiers de notre équipe professionnelle qui soit issue de l’Académie», appuie Sébastien Muet qui souhaite, dans un futur proche, voir le temps de jeu de l’équipe première représenté à hauteur de 35 à 45% par des jeunes issus du centre de formation.

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Cette saison, les joueurs formés au club ont disputé 17,7% des minutes jouées par Monaco en L1. Un chiffre qui grandit depuis quatre ans et la création du projet de groupe Elite (le club a choisi de retirer son équipe réserve des championnats fédéraux de N2 / N3 pour créer un groupe élite qui évolue au sein de la Premier League International). Ces derniers mois, ils sont encore plusieurs à s’être fait une place de choix dans l’effectif de Pocognoli, à l’image d’Aladji Bamba ou de Mamadou Coulibaly (Pape Cabral, 19 ans, avait aussi eu sa chance en L1 mais a été freiné par une blessure).

La formation, poumon économique du club

Pas plus tard que le mois dernier, le CIES dévoilait le classement des centres de formation européens les plus rentables d’Europe. Celui de Monaco figurait à la 8e place (deuxième club français derrière l’OL, 4e), avec 378 millions d’euros générés sur des ventes de joueurs formés au club depuis 2016. Outre Kylian Mbappé, vendu 180 millions d’euros au PSG en 2017, Benoît Badiashile est parti à Chelsea pour 38, tandis qu’Eliesse Ben Seghir a rejoint le Bayer Leverkusen contre 32 l’été dernier. Car si le club reste moins performant que l’OM ou le PSG sur le plan merchandising, il a su faire de sa formation un véritable levier et poumon économique. Et les effets devraient encore marquer l’été à venir.

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A priori, la prochaine grosse vente du club se nommera Maghnes Akliouche, finalement resté une saison de plus et devenu international tricolore ces derniers mois. En U17 ou même U19, il était pourtant bien difficile de prédire au gamin de Tremblay une telle trajectoire. Mais une fois encore, le crédit est à mettre à l’actif des formateurs monégasques, qui s’évertuent à offrir à leurs joueurs un cadre collectif, mais surtout individuel, afin de répondre aux besoins de chaque profil.

«On travaille avec 70 garçons de 16 à 20 ans, et la seule obsession, c’est de les faire grandir et d’essayer de les amener à atteindre leur rêve. Mais il n’y a pas d’itinéraire unique. Si on prend le cas de Maghnes, c’est un joueur qui a nécessité d’un peu plus de temps que les autres pour être performant sur le plan athlétique. C’est un peu de la joaillerie, métaphore le directeur du centre, qui a également vu des Pjanic, Mané ou Koulibaly émerger à Metz. Parfois, c’est un kiné qui va avoir une clé pour débloquer quelque chose chez un joueur, parfois ce sera notre psychologue, puis notre éducateur, un entraîneur, un entraîneur de gardien, ou un préparateur physique qui va, à un moment donné, peut-être déclencher quelque chose.»

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Une approche méthodique pour répondre aux besoins de chaque profil

A l’ère où certains clubs se livrent à une course à la précocité et à celui qui lancera le plus jeune joueur, Monaco s’y refuse toujours. «Il n’y a pas de GPS pour aller en équipe pro, insiste Muet. Chacun doit prendre la route qui lui convient et qui est adaptée à ses ressources personnelles. Aujourd’hui, c’est la course à la précocité avec des clubs qui lancent des joueurs à 16 ans. Très bien, bravo à vous, mais moi, je préfère me dire qu’on a amené un joueur en équipe professionnelle et qui va vivre du football professionnel pendant 15 ans. On doit lutter contre cette précocité, le fait de vouloir tout, tout de suite. Et ce sont des tonnes d’heures de travail en préventif pour arriver à se dire : "là, Aladji (Bamba) est prêt, on y va"».

De son côté, le président Rybolovlev s’attelle à maintenir la formation au coeur du projet monégasque. Les échanges entre le centre de formation, Sébastien Pocognoli et son staff, sont ainsi bi, voire triquotidiens. Et même si tous ne deviendront pas professionnels, Monaco s’attache à n’en abandonner aucun. «On ne vend pas du rêve, on n’est pas des commerciaux, insiste Sébastien Muet. Ce que je veux, c’est de les recroiser heureux dans une dizaine d’années, quand ils auront peut-être décroché un métier d’agent immobilier, ou qu’ils auront peut-être ouvert un cabinet de kiné, et qu’ils diront dans leur quotidien que l’AS Monaco leur a permis de trouver grâce à leur formation les valeurs de travail, de détermination, d’organisation, qui sont nécessaires dans la vie active.» À Monaco, la priorité dépasse le terrain.