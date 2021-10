Clermont - OM : les supporters phocéens interdits de déplacement

En clôture de la 12e journée de Ligue 1, le Clermont Foot 63 et l'Olympique de Marseille vont croiser le fer dimanche soir (20h45) au Stade Gabriel Montpied. Et comme souvent dernièrement, le club olympien ne pourra pas compter sur ses supporters. La formation du sud de la France a en effet relayé l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme concernant les fans phocéens.

«Le préfet du Puy-de-Dôme a publié un arrêté d'interdiction en marge du match opposant Clermont à l'Olympique de Marseille dans lequel il précise que "la circulation et le stationnement sur la voie publique aux abords du stade de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique de Marseille, ou se comportant comme tel, et qui ne serait pas en possession d’un billet d’accès au stade, ou d’une contremarque délivrée par le club sont interdits." Tout comme "la possession, le transport et l’utilisation de pétards, fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile dans l’enceinte et aux abords du stade ainsi qu’au sein du périmètre défini"», écrit l'OM sur son site internet.

