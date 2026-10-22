AS Monaco - Fribourg : les compositions officielles

C’est une affiche inédite prévue au Stade Louis II. Pour la première fois de leur histoire, l’AS Monaco et Fribourg s’affrontent pour le compte de la deuxième journée de Ligue Europa Conférence. Les deux équipes ont bien lancé leur campagne respective avec une victoire en Bulgarie contre le CSKA Sofia pour les Monégasques (2-1) et un succès à domicile contre Jablonec pour les Allemands (3-2). En championnat, tout roule pour les deux clubs puisque Monaco est cinquième à égalité de points avec les quatre premiers de Ligue 1 (Lyon, PSG, Paris FC et Lille) tandis que Fribourg est troisième à un point des deux mastodontes de Bundesliga, le Bayern Munich et Dortmund. On peut logiquement s’attendre à une belle affiche, qui est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h, sur le Rocher ce soir.

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Pour cette rencontre, Filipe Luis est privé de Dier et Idumbo, blessés, et aligne un 4-2-3-1 avec Hradecky dans les buts et une défense Vanderson, Sané, Teze et Mawissa. Si Camara et Edan Diop sont alignés devant la défense, Coulibaly, Golovin et Detourbet sont titulaires en soutien de Brunner, déjà auteur de 7 buts avec l’ASM cette saison, seul en pointe. Abline, Fati et Zakaria sont donc sur le banc pour le coup d’envoi. En face, Julian Schuster aligne le même système que son homologue brésilien avec Backhaus dans les cages et une arrière-garde Kübler, Ginter, Rosenfelder, Makengo. Eggestein et Engelhardt forment le double-pivot tandis que Beste, Suzuki et Grifo sont derrière Matanovic.

Les compositions officielles :