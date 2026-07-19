Coupe du Monde 2026 : des joueurs argentins ont agressé des Espagnols à la fin du match !

L’Espagne est championne du monde, en bonne partie grâce à ce but de Ferran Torres au bout du bout. Au vu de la rencontre, avec une équipe d’Argentine qui n’a même pas tiré si ce n’est quelques situations en toute fin de prolongations, difficile de contester la victoire ibérique, qui aura surclassé ses adversaires et est devenue une championne difficilement contestable.

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Pendant la rencontre, les joueurs de l’Albiceleste ont d’ailleurs été assez rugueux, avec plusieurs interventions parfois limite, dont l’expulsion d’Enzo Fernandez. Avec, aussi, des décisions arbitrales parfois litigieuses, alimentant certaines théories du complot. Et après le match, il y a eu des échauffourées.

Paredes a agressé Eric Garcia

Effectivement, au coup de sifflet final, Leandro Paredes s’en est allé frapper Eric Garcia, lui portant un coup au cou. Derrière, alors que Gavi était venu demander des comptes, l’ancien du PSG a aussi frappé l’Espagnol, qui a aussi été balayé par Thiago Almada. Des scènes d’une violence inouïe, et Paredes a d’ailleurs été expulsé, même si ce rouge n’aura logiquement pas beaucoup de conséquences, la rencontre étant déjà terminée…

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Derrière, la situation aurait pu s’envenimer, mais les autres joueurs des deux équipes ont réussi à calmer un peu le jeu avant que ça n’escalade. Mais autant dire que ces agissements ne vont pas redorer le blason d’une équipe d’Argentine qui aura été très critiquée pour son comportement pendant cette Coupe du Monde 2026…