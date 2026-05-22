Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Man City : Hansi Flick réagit au départ de Pep Guardiola

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

Juste avant de débuter sa conférence de presse en vue du déplacement à Valence, Hansi Flick et tout le FC Barcelone ont appris l’officialisation du départ de Pep Guardiola de Manchester City. Une annonce qui a forcément résonné de manière particulière dans le fief du coach catalan. Interrogé à ce sujet, Hansi Flick a tenu à rendre hommage à son homologue.

La suite après cette publicité

«Dix ans… Je ne pense pas que vous me verrez encore ici. À 70 ans, je ne pense pas que ce soit l’endroit où je devrais être. Quant à Guardiola, dix ans dans un club de ce niveau, c’est une performance incroyable. Ce qu’il a accompli est incroyable. J’ai toujours dit qu’il était le meilleur entraîneur du monde et il l’a prouvé au cours des dix dernières années, année après année. Même quand les choses n’allaient pas bien, il a toujours su comment gérer la situation. Son rôle a été fantastique. Quand on parle de philosophie, ses équipes jouent toujours au plus haut niveau et il trouve toujours une solution pour être meilleur que les autres équipes. Et si l’on regarde les titres qu’il a remportés, c’est exceptionnel. Je lui souhaite de se reposer un peu et de prendre son temps avant de revenir. J’espère qu’il reviendra bientôt», a-t-il confié.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Liga
Barcelone
Man City
Hansi Flick
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Man City Logo Manchester City FC
Hansi Flick Hansi Flick
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier