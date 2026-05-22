Man City : Hansi Flick réagit au départ de Pep Guardiola

Juste avant de débuter sa conférence de presse en vue du déplacement à Valence, Hansi Flick et tout le FC Barcelone ont appris l’officialisation du départ de Pep Guardiola de Manchester City. Une annonce qui a forcément résonné de manière particulière dans le fief du coach catalan. Interrogé à ce sujet, Hansi Flick a tenu à rendre hommage à son homologue.

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«Dix ans… Je ne pense pas que vous me verrez encore ici. À 70 ans, je ne pense pas que ce soit l’endroit où je devrais être. Quant à Guardiola, dix ans dans un club de ce niveau, c’est une performance incroyable. Ce qu’il a accompli est incroyable. J’ai toujours dit qu’il était le meilleur entraîneur du monde et il l’a prouvé au cours des dix dernières années, année après année. Même quand les choses n’allaient pas bien, il a toujours su comment gérer la situation. Son rôle a été fantastique. Quand on parle de philosophie, ses équipes jouent toujours au plus haut niveau et il trouve toujours une solution pour être meilleur que les autres équipes. Et si l’on regarde les titres qu’il a remportés, c’est exceptionnel. Je lui souhaite de se reposer un peu et de prendre son temps avant de revenir. J’espère qu’il reviendra bientôt», a-t-il confié.