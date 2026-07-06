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Coupe du Monde

États-Unis - Belgique : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Folarin Balogun @Maxppp
États-Unis Belgique
winamax
1 2.50 N 3.40 2 2.75 bonus 100€

Ce mardi, les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 se poursuivent. On a le droit à un choc intéressant entre les États-Unis et la Belgique. À domicile, Team USA s’organise dans un 4-3-3 avec Matt Freese qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream et Antonee Robinson en défense. Tyler Adams compose l’entrejeu avec Weston McKennie et Malik Tillman. En pointe, Folarin Balogun est accompagné par Sergiño Dest et Christian Pulisic.

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De leur côté, les Diables Rouges s’articulent dans un 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les cages. Devant lui, on retrouve Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper en défense. Nicolas Raskin et Youri Tielemans se retrouvent au milieu du terrain avec Amadou Onana en sentinelle. Leandro Trossard et Dodi Lukebakio officient dans les couloirs avec Charles De Ketelaere en attaque. Jérémy Doku et Kevin De Bruyne sont sur le banc.

Les compositions

États-Unis :

États-Unis

4-3-3
Officielle

Belgique :

Belgique

4-3-3
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Mardi 7 juillet

  • Argentine - Égypte (18h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Suisse - Colombie (22h) sur beIN Sport 1 et M6

Jeudi 9 juillet

  • France - Maroc (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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