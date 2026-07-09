Clément Turpin au sifflet de Norvège - Angleterre

Après François Letexier qui a dirigé le huitième de finale gagné par l’Argentine contre l’Égypte (3-2), un autre arbitre français sera de la partie pour les quarts de finale. Lors du match entre la Norvège et l’Angleterre prévu ce samedi à 23h, Clément Turpin sera chargé de diriger la rencontre.

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The match officials for @FIFAWorldCup matches 99 and 100 have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 9, 2026

Disputant sa troisième Coupe du Monde après 2018 et 2022, le natif d’Oullins va vivre son quatrième match de la compétition. En phase de poules, il était au sifflet pour Angleterre - Croatie (4-2) et Paraguay - Australie (0-0). En seizième de finale, il avait dirigé la rencontre entre la Colombie et le Ghana (1-0).