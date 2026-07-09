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Coupe du Monde

Clément Turpin au sifflet de Norvège - Angleterre

Par Aurélien Macedo
1 min.
François Letexier et Clément Turpin @Maxppp
Norvège Angleterre
winamax
1 4.00 N 3.70 2 1.82 bonus 100€

Après François Letexier qui a dirigé le huitième de finale gagné par l’Argentine contre l’Égypte (3-2), un autre arbitre français sera de la partie pour les quarts de finale. Lors du match entre la Norvège et l’Angleterre prévu ce samedi à 23h, Clément Turpin sera chargé de diriger la rencontre.

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Disputant sa troisième Coupe du Monde après 2018 et 2022, le natif d’Oullins va vivre son quatrième match de la compétition. En phase de poules, il était au sifflet pour Angleterre - Croatie (4-2) et Paraguay - Australie (0-0). En seizième de finale, il avait dirigé la rencontre entre la Colombie et le Ghana (1-0).

Pub. le - MAJ le
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