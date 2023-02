Brest : Eric Roy annonce l’arrivée de Loïc Rémy

La suite après cette publicité

Le mercato s’est achevé mardi soir. Mais Brest a accueilli un nouveau renfort. En conférence de presse, Eric Roy a annoncé que Loïc Rémy (36 ans), libre depuis son départ de l’Adana Demirspor, allait finir la saison avec son équipe.

« Il faut être très clair, et c’est le discours qu’on lui a tenu. On sait qu’il n’est pas prêt, qu’il ne le sera pas dans les quinze jours. Mais on va l’emmener et on se dit que ce sera peut-être la cerise sur le gâteau sur les derniers mois. On est très lucides. Je sais ce que c’est que s’entraîner sans être dans un groupe. » Le SB29 va donc compter sur l’attaquant, passé notamment par Lyon, Marseille et Nice, où il a connu Eric Roy.

