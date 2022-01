Un milliard d'euros d'aides de l'État alloué au football français pour faire face à la crise !

À l'instar de l'ensemble des secteurs d'activités, le football français a lui aussi bénéficié d'aides de l'État pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Très largement impactés financièrement, les clubs ont malgré tout pu compter sur le soutien du gouvernement. Dans cette optique, lors de sa dernière assemblée générale, FootUnis a fait le bilan sur ce que le football professionnel avait encaissé depuis bientôt deux ans.

Le syndicat de clubs estime ainsi le montant versé à 835 millions d'euros, dont 647 M€ de Plan garanti par l'État et 148 M€ d'aides directes sur trois saisons (2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022). Des sommes qui, comme l'indique L'Équipe, ne prennent pas en compte les diverses exonérations de charges ou encore les aides versées au titre des coûts fixes (estimées entre 50 et 100 M€) ainsi que la deuxième aide billetterie qui s'élèverait à 40M d'euros pour le football. Au total, le monde du ballon rond aura donc perçu un peu plus d'un milliard d'euros de l'État sur les huit alloués à l'ensemble du sport français.