Kylian Mbappé reprend de volée un journaliste espagnol

Actuellement en train de récupérer de sa blessure contractée contre la Turquie durant la trêve internationale, Kylian Mbappé (27 ans) devrait faire son retour à la compétition samedi prochain contre Villarreal. En attendant, l’attaquant tricolore doit faire face à certaines critiques.

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Journaliste pour Radio Marca, Javier Tinto a dévoilé que Kylian Mbappé était fâché contre le Real Madrid de ne pas avoir fait campagne pour le Ballon d’Or. La réponse du champion du monde 2018 a été cinglante et équivoque : «ouais bah oui et aussi, je me suis embrouillé avec ma grande tante aussi.» De quoi calmer les rumeurs.