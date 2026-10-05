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Kylian Mbappé reprend de volée un journaliste espagnol

Par Aurélien Macedo
3 min.
Kylian Mbappé face à Elche @Maxppp

Actuellement en train de récupérer de sa blessure contractée contre la Turquie durant la trêve internationale, Kylian Mbappé (27 ans) devrait faire son retour à la compétition samedi prochain contre Villarreal. En attendant, l’attaquant tricolore doit faire face à certaines critiques.

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Journaliste pour Radio Marca, Javier Tinto a dévoilé que Kylian Mbappé était fâché contre le Real Madrid de ne pas avoir fait campagne pour le Ballon d’Or. La réponse du champion du monde 2018 a été cinglante et équivoque : «ouais bah oui et aussi, je me suis embrouillé avec ma grande tante aussi.» De quoi calmer les rumeurs.

Pub. le - MAJ le
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