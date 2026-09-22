Équipe de France : les mots forts de Kylian Mbappé sur Zinédine Zidane

Après avoir franchi un nouveau cap cet été en devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a fait son retour à Clairefontaine ce lundi avec l’ensemble des joueurs de l’équipe de France. Une rentrée particulière puisque les Bleus entament une nouvelle ère sous les ordres de Zinédine Zidane, nommé sélectionneur après le départ de Didier Deschamps. Dans une interview accordée à RFI et dévoilée ce mardi matin, l’attaquant du Real Madrid a notamment rendu hommage à son ancien sélectionneur : « bien sûr. Déjà, il faut rendre à César ce qui appartient à César : ce qu’a fait Didier Deschamps avec l’équipe de France est incroyable. Il a marqué l’histoire et remis l’équipe de France à la place où elle doit être. Pour ça, on lui sera toujours reconnaissant. Maintenant, c’est une nouvelle étape avec un nouveau coach. On va voir comment ça va se passer. C’est toujours pareil quand c’est un début, c’est nouveau, on va devoir prendre nos marques. On va tout de suite être mis dans le bain et recommencer à gagner, car c’est ce que les gens attendent de nous. »

La suite après cette publicité

Auteur d’un très bon début de saison sur le plan individuel avec le Real Madrid, Mbappé a également été interrogé sur ses premiers échanges avec Zidane depuis sa nomination à la tête des Bleus. Le Français assure qu’il n’a pas encore eu de véritable discussion avec son nouveau sélectionneur, malgré plusieurs croisements à Madrid : « si je lui ai déjà parlé depuis qu’il est nommé sélectionneur ? Non, je vais attendre de le voir à Clairefontaine. Je pense qu’il n’y a pas mieux que de le voir au château. Après, on est dans la même ville (à Madrid, NDLR), on s’est croisés plusieurs fois, et on se connaissait déjà avant. Mais j’attends vraiment d’arriver à Clairefontaine pour vraiment savoir ce qu’il attend de nous en tant qu’équipe et de moi en tant que joueur et on verra comment ça va se passer. »