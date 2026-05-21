Le nouveau contrat XXL que prépare Arsenal pour Mikel Arteta

Mikel Arteta est sur le point de prolonger son aventure avec Arsenal grâce à un nouveau contrat XXL. Déjà lié au club londonien jusqu’en 2027, le technicien espagnol devrait bénéficier d’une importante revalorisation salariale après avoir offert aux Gunners leur premier titre de champion d’Angleterre depuis plus de vingt ans. Son futur salaire pourrait ainsi le rapprocher des entraîneurs les mieux rémunérés au monde, aux côtés de figures comme Pep Guardiola ou Diego Simeone selon le Daily Mail.

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En effet, Arsenal souhaite désormais capitaliser sur cette saison historique, alors que le club disputera également une finale de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain le 30 mai prochain à Budapest. En parallèle, les dirigeants londoniens prépareraient déjà un mercato ambitieux avec plusieurs renforts ciblés offensivement. Tout va pour le mieux pour les Arteta et les Gunners.