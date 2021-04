OM-Strasbourg : la réaction à chaud de Jorge Sampaoli

Ce vendredi, en ouverture de la 35ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille et le RC Strasbourg Alsace se sont neutralisés au terme d'une partie assez fermée qui s'est décantée en fin de rencontre (1-1). Interrogé à l'issue de la rencontre au micro de Canal +, l'entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli, n'a pas caché sa frustration au vu de la physionomie de la rencontre.

« Oui, ça n'a pas été facile (de trouver des solutions face à une équipe bien regroupée). Heureusement, il y a eu l'égalisation dans un match très difficile. L'objectif de l'Europe s'éloigne après ce match. On cherchait la victoire, les autres équipes vont peut-être se rapprocher, mais on va chercher à gagner le prochain match. On n'a pas réussi à mettre en place notre plan de jeu, l'adversaire nous a neutralisés, et ça, c'est un peu frustrant ».