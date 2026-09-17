Un international français vote Lionel Messi au Ballon d’Or

Auteur d’une Coupe du Monde formidable à 39 ans avec l’Argentine (8 matchs, 8 buts, 4 passes décisives), Lionel Messi compte des soutiens pour décrocher le prochain Ballon d’Or (les votes se terminent le 28 septembre). Après Rodrigo De Paul, qui avait écarté toute forme de débat sur le sujet ces derniers jours, c’est l’international tricolore Moussa Diaby qui a annoncé un sacre de la Pulga.

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«Qui va remporter le Ballon d’Or cette année ? Lionel Messi», a indiqué le joueur du Bayer Leverkusen dans un entretien accordé à beIN SPORTS. International tricolore à 11 reprises, Moussa Diaby voit la légende argentine remporter un 9e Ballon d’Or devant ses compatriotes Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise. Un scénario pas impossible.