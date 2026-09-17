Menu Rechercher
Commenter 8

Un international français vote Lionel Messi au Ballon d’Or

Par Jordan Pardon
1 min.

Auteur d’une Coupe du Monde formidable à 39 ans avec l’Argentine (8 matchs, 8 buts, 4 passes décisives), Lionel Messi compte des soutiens pour décrocher le prochain Ballon d’Or (les votes se terminent le 28 septembre). Après Rodrigo De Paul, qui avait écarté toute forme de débat sur le sujet ces derniers jours, c’est l’international tricolore Moussa Diaby qui a annoncé un sacre de la Pulga.

La suite après cette publicité

«Qui va remporter le Ballon d’Or cette année ? Lionel Messi», a indiqué le joueur du Bayer Leverkusen dans un entretien accordé à beIN SPORTS. International tricolore à 11 reprises, Moussa Diaby voit la légende argentine remporter un 9e Ballon d’Or devant ses compatriotes Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Michael Olise. Un scénario pas impossible.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

France
Argentine
Lionel Messi
Moussa Diaby

En savoir plus sur

France Flag France
Argentine Flag Argentine
Lionel Messi Lionel Messi
Moussa Diaby Moussa Diaby
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier