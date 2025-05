Thiago Silva révèle le club dans lequel il aurait rêvé de jouer

À plus de 40 ans, Thiago Silva fait partie des monuments du football au XXIe siècle. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea en 2021, le défenseur central brésilien est l’une des légendes de l’AC Milan et le capitaine le plus emblématique de l’histoire du Paris Saint-Germain. Pourtant, malgré cette carrière pléthorique ou il a côtoyé les plus grands, un regret le tient encore accroché à ce sport : ne pas avoir pu jouer au FC Barcelone.

«Avant que je signe avec le PSG, le Barca a été insistant. Pour moi, c’était difficile, parce qu’à ce moment là je venais de prolonger mon contrat avec Milan. Mais le Barça, c’était vraiment l’équipe dont je rêvais. Je rêvais de jouer au Barça. Ca m’a fait réfléchir, mais finalement je n’y ait pas été», raconte l’ancien défenseur central parisien dans une interview accordée au Media Carré. Thiago Silva avec le maillot Blaugrana à l’époque du grand Barç, voilà qui aurait pu terroriser encore plus l’Europe…