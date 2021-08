PSG : Mauricio Pochettino refuse de commenter l'avenir de Kylian Mbappé

Présent ce vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a été interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain. Alors que le sujet de la prolongation du natif de Bondy au PSG cristallise les attentions ces dernières semaines, le président Nasser al-Khelaïfi avait envoyé un message clair à KM7 lors de la présentation officielle de Lionel Messi (34 ans) lui rappelant qu'il n'avait désormais «plus d'excuses» pour ne pas continuer l'aventure sous les couleurs parisiennes.

Une sortie sur laquelle le coach du PSG n'a pas souhaité rebondir : «en premier lieux, je ne commente pas ce que le président a dit. C’est mon supérieur hiérarchique. Je ne commente pas ses déclarions et ce n’est pas mon domaine. Je n’ai rien à dire puisque Kylian est un joueur du PSG.» Pas de quoi apercevoir une once d'éclaircissement dans un dossier qui devient, au fil des jours, de plus en plus épineux...