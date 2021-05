MHSC : les annonces mercato de Laurent Nicollin

Une page va se tourner dans les prochains jours au MHSC. Ainsi, Michel Der Zakarian va rendre son tablier en fin de saison et Vitorino Hilton pourrait bien raccrocher les crampons. Dans une interview accordée à France Bleu Hérault, le président Laurent Nicollin a dressé la feuille de route du mercato héraultais.

« Vendre un ou deux joueurs, et en recruter trois ou quatre, » a ainsi précisé Nicollin. Ce dernier a confirmé les prochaines arrivées de Léo Leroy et du défenseur brésilien Matheus Thuler en provenance de Flamengo. « Leroy, cela fait déjà un petit moment que c'est fait. Pour Matheus Thuler, il ne manque que les papiers, » a ainsi lâché le président du MHSC. Léo Leroy arrive libre en provenance de Châteauroux et en ce qui concerne Thuler, ce dernier débarquera sous forme de prêt jusqu'en juin 2022 avec une option d'achat fixée à 1,5 million d'euros.