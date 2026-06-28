CdM 2026 : le classement final des meilleurs troisièmes

C’est terminé pour la phase de poules de la Coupe du Monde 2026. Cette nuit, on a eu le droit aux derniers matches avec le match nul 3-3 entre l’Algérie et l’Autriche et la victoire 3-1 de l’Argentine contre l’Algérie. Cela nous permet de connaître le classement final des meilleurs troisièmes.

La suite après cette publicité

Les huit premiers se sont qualifiés, il s’agit de la République Démocratique du Congo (1re), la Suède (2e), le Ghana (3e), l’Équateur (4e), la Bosnie-Herzégovine (5e), l’Algérie (6e), le Paraguay (7e) et le Sénégal (8e). Les quatre équipes ayant terminé troisièmes qui sont éliminées sont l’Iran (9e), la Corée du Sud (10e), l’Écosse (11e) et l’Uruguay (12e).