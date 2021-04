Mercato : Chelsea prépare une offre astronomique pour Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Chelsea a un appétit d'ogre. Plus que jamais en lice pour accéder à la finale de la Ligue des champions, le club londonien peut encore croire au podium en Premier League (4 points de retard sur Leicester). Mais voilà, les Blues aspiraient à mieux sur la scène nationale cette saison. Une déception qui pourrait se matérialiser par un nouveau mercato estival XXL. Mercredi, nous vous expliquions que les dirigeants du club anglais souhaitaient dégraisser en attaque notamment.

Ainsi, les hautes sphères londoniennes ne retiendront pas Olivier Giroud, dont le contrat expire en juin prochain, et écouteront les offres à plus de 46 millions d'euros pour Tammy Abraham. En parallèle, les pensionnaires de Stamford Bridge visent un buteur de classe mondiale comme Romelu Lukaku ou Erling Haaland. Ce jeudi, The Sun dévoile de nouvelles informations sur ce dossier brûlant. Car les récentes prestations de Timo Werner inquiètent en interne.

Chelsea veut rapatrier à tout prix Lukaku

Les incroyables ratés du joueur allemand face au Real Madrid mardi (1-1) restent en travers de la gorge de Thomas Tuchel. L'objectif demeure donc limpide pour les Blues : enrôler à tout prix un buteur cet été. Et le quotidien anglais révèle que la piste menant à Haaland serait abandonnée ! En effet, l'attaquant du Borussia Dortmund, pisté par Manchester City ou le FC Barcelone, n'entrerait plus dans les plans des Blues. Ces derniers auraient jeté leur dévolu sur un ancien de la maison : Romelu Lukaku !

Auteur de vingt-sept réalisations cette saison avec l'Inter Milan, le Diable Rouge est jugé « plus abordable » par Tuchel et ses dirigeants. Mais pour parvenir à rapatrier le buteur belge, Chelsea est prêt à casser sa tirelire. Ainsi, l'actuel quatrième de Premier League songerait à débourser plus de 100 millions d'euros pour attirer Lukaku dans ses filets ! Si cette offre devenait concrète, le leader de Serie A réaliserait une très belle affaire sur le plan économique. Mais Antonio Conte peut-il lâcher sciemment un joueur jugé indispensable ? Affaire à suivre...