Quatre jours après son succès à domicile contre Viking en Ligue des Champions (2-0), l’Atlético de Madrid a eu plus de mal à se défaire d’Elche, ce samedi soir en Liga (2-3). Pourtant, les hommes de Diego Simeone avaient ouvert le score dès la 5e minute de jeu, grâce à un penalty d’Alejandro Grimaldo après une faute de Federico Redondo. Deux minutes plus tard, l’ancien Parisien Kang-in Lee réalisait le break pour les Colchoneros. Si Martim Neto remettait les locaux dans le match avant la demi-heure de jeu (26e), Julián Álvarez marquait son deuxième but de la semaine, juste avant la mi-temps, pour redonner deux buts d’avance aux siens (41e).

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La Ãrena enchainait alors un sixième match toutes compétitions confondues, en étant décisif. Au retour des vestiaires, Buba Sangaré et Elche surprenaient les Madrilènes (48e) et relançaient à nouveau la rencontre. L’Atléti réussissait tout de même à conserver son avantage pour repartir de l’Estadio Manuel Martinez Valero avec les trois points. Avec ce 11e succès en 14 journées de championnat, les Colchoneros montent provisoirement à la deuxième place de LaLiga, à deux unités du leader, le FC Barcelone. Les deux équipes se retrouveront par ailleurs en milieu de semaine prochaine pour le choc du haut de tableau. De leur côté, Martin Anselmi et Elche sont avant-derniers.