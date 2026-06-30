Ansu Fati reste définitivement à l’AS Monaco

Il y a un peu moins d’un an, l’AS Monaco a tenté plusieurs paris. Le plus gros concernait Paul Pogba, à l’arrêt durant 18 mois après un contrôle antidopage positif à la Juventus. Libre, le Français a signé en faveur de l’écurie princière. Et on ne peut pas dire que ce choix a payé. Les pensionnaires du stade Louis II ont aussi tenté leur chance avec Ansu Fati. Un grand talent de la Masia qui a explosé en plein vol notamment après des blessures.

La suite après cette publicité

Pour se relancer et retrouver de la confiance et du temps de jeu, mais surtout du plaisir, l’Espagnol a rejoint le Rocher l’été dernier sous la forme d’un prêt. Le FC Barcelone, qui avait prolongé son contrat jusqu’en 2028 avant de l’envoyer à Monaco, avait inclus dans l’opération une option d’achat d’environ 11 M€. Mais il fallait que le joueur âgé de 23 ans réussisse à convaincre les Monégasques de la lever.

La suite après cette publicité

Fati a convaincu sur le terrain

L’écurie de la Principauté a dû faire preuve de patience avec Fati, qui a dû se retaper physiquement avant d’être utilisé par Adi Hütter puis Sébastien Pocognoli. Au final, il a terminé l’exercice 2025-26 avec un bilan de 12 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues, dont seulement 13 titularisations. Ce qui est plus que correct et qui lui permet d’être le deuxième meilleur buteur du club. Pari réussi donc. De quoi convaincre l’ASM de trancher : Ansu Fati va rester définitivement sur le Rocher.

Le club a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse sur son site internet. « Sous le maillot à diagonale, l’international espagnol a retrouvé du rythme et de l’efficacité, en enchaînant les matchs sur les terrains. Révélé très tôt au plus haut niveau avec le FC Barcelone, et après une expérience en Angleterre à Brighton (2023-2024), Ansu Fati s’inscrit un peu plus à l’AS Monaco, où il continuera à mettre ses qualités techniques et son sens du but au service du collectif monégasque », se félicite le club. Une bonne nouvelle pour l’ASM, qui va pouvoir avancer avec lui, et pour le joueur qui veut trouver de la stabilité, avec un contrat qui court désormais jusqu’en 2030 à Monaco. Enfin, le Barça n’est pas mécontent puisqu’il a bouclé une vente nécessaire pour continuer son mercato. Le club catalan conserve d’ailleurs 20% sur la plus-value d’une éventuelle revente.